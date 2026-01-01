Апелативният съд във Варна остави в ареста един от обвиняемите за участие в организирана престъпна група за „клониране“ на откраднати автомобили и изнасянето им извън граница, съобщиха от пресцентъра на съда. Срещу него е повдигнато обвинение и за държане с цел разпространение на кокаин.

Както БТА информира, по случая бяха задържани четирима мъже. Окръжният съд във Варна задържаха под стража трима от тях – на 48, 58 и 61 г., а четвъртия постави под домашен арест. От оставените в ареста само един е обжалвал наложената му мярка за неотклонение.

Спипаха престъпна група за „клониране“ на откраднати коли във Варна

Според обвинението групата е действала от март 2024 година. Автомобилите с „клонирани“ номера били изнасяни предимно към близкоизточни страни и Турция, но част от тях оставали в България. При полицейската акция по задържането на обвиняемите са намерени фалшиви регистрационни табели и документи, различни технически средства за обработка и преработка на номера на автомобили, както и около 12 грама кокаин.

Според съда от събраните материали по делото може да се извлече изискваното от закона обосновано предположение за съпричастността на обвиняемия 48-годишен мъж към престъпленията. Освен това има опасност, ако е с по-лека мярка за неотклонение, той да се укрие или да извърши друго престъпление.

Определението на Апелативния съд е окончателно.