Задържани са петима мъже, обвиняеми за организиране на престъпна група за „клониране“ и контрабанда на откраднати автомобили, съобщиха от Апелативната прокуратура във Варна. Разследването се ръководи от Окръжната прокуратура в града.

Според обвинението престъпната организация се занимавала с „клониране“ на данните от електрониката на откраднатите коли. По този начин автомобилите били изнасяни към страни от Близкия Изток и Турция, а част от тях оставали у нас.

Досъдебното производство по случая е започнато в началото на 2026 година. Спецоперацията по задържането на членовете на престъпната група е проведена на 22 януари и в нея са участвали служители на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) и областните дирекции на МВР във Варна и в Стара Загора.

При претърсванията са открити фалшиви регистрационни табели, пълномощни и неистински документи за установяване на произход на колите. Открити са и технически средства за пренабиване на индивидуализиращите номера на автомобилите, както и 12 грама кокаин, празни пакетчета и електронна везна. В хода на разследването е установено, че групата е действала от март 2024 г. до настоящия момент на територията на цялата страна.

Задържаните петима мъже са на възраст между 25 и 61 години. Четирима от тях - за срок до 72 часа. Предстои в Окръжния съд във Варна да бъдат внесени искания да им бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.

Работата по документиране и доказване на извършените от групата престъпления продължава. Припомняме, че в средата на декември във Варна бяха задържани членове на друго престъпно сдружение, действало обаче извън територията на страната. Според обвинението неговите членове са се занимавали с т.нар. QR фишинг.