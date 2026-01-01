Обилен снеговалеж и необичайно небе, обагрено в розово, впечатлиха пловдивчани и пренесоха жителите на Пловдив на север.

Розовият небесен воал, наподобяващ северното сияние, превърна февруарската зимна нощ в нещо наистина необикновено.

В социалните мрежи се появиха десетки снимки, направени от пловдивчани, които уловиха от различни ъгли зрелищния визуален ефект.

Явлението има съвсем логично обяснение – розовият оттенък в небето се дължи на отражението на светлините от стадион „Христо Ботев“ и градското осветление, в съчетание с ниска облачност и падащ сняг. Тази комбинация създава визуален ефект, наподобяващ познатото полярно сияние.