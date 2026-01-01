Снимки на мистериозни локви с червен цвят в Пловдив разбуниха духовете в социалните мрежи.

Пловдивчани са в смут на какво се дължи оцветяването, което е забелязано на улиците "Богомил" и "Лозенград" в района на Военна болница, както и по „Д-р Владо“, „Граф Игнатиев“ и „Петко Д. Петков“.

Анонимен потребител е заснел необичайното явление и е публикувал кадрите във Facebook групата "Забелязано в Пловдив - Seen in Plovdiv". Авторът пита дали някой знае на какво се дължи странната находка, а предположенията на потребители варират от отрова за мишки през кръв до радиаци.

Институциите вече работят по установяването на замърсяването.

"Още от сутринта получихме сигнал и се обърнахме към Четвърто Районно управление, откъдето започнаха да проверяват", съобщи пред "24 часа" кметът на район "Централен" в Пловдив Георги Стаменов. По думите му екип на "Чистота" открил наблизо разтворима червена боя.

РЗИ също извършва проверка, като взема проби. "Ще бъдат изискани записи от охранителни камери в района, за да се установи извършителят и да стане ясно дали деца са се забавлявали, или става въпрос за злонамереност. Всички институции работят", увери Стаменов.