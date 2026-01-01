Mесечната инфлация в България, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), се очаква да бъде 0,7 на сто, а годишната инфлация - 3,6 на сто през януари 2026 г., сочи експресната предварителна оценка на Националния статистически институт (НСИ), оповестена днес.

През януари 2026 г. спрямо предходния месец се очаква увеличение на цените в групите: „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ (2 на сто), „Застрахователни и финансови услуги“ (1,9 на сто) и „Услуги на ресторанти и хотели“ (1,6 на сто).

Намаление се очаква в групите: „Облекло и обувки“ (-4 на сто) и „Информация и комуникация“ (-0,3 на сто).

Над 75% от левовете са изтеглени от обращение, двойното обозначение на цените ще е до август

С обявяването днес на т.нар. флаш инфлация, която предоставя ранна информация за темповете на инфлация преди публикуването на окончателните и детайлни статистически данни, България ще може да се сравнява по този показател с другите 20 страни от еврозоната, след като от 1 януари тази година стана част от валутния съюз. В средата на месеца флаш инфлацията ще бъде заменена на сайта на НСИ с окончателни данни, каквато е практиката и в останалите страни от еврозоната, съобщиха за БТА от НСИ, като дадоха повече подробности за това какво включва методиката на оценката на предварителната инфлацията.

Методиката на оценка на „флаш инфлацията“

От националната статистика напомниха, че за да се изчисли инфлацията, всеки месец анкетьори на НСИ посещават над 6300 търговски обекта в областните градове и правят над 40 000 регистрации на цените на 860 стоки и услуги, наблюдавани в потребителската кошница.

След това за около 15 дни се правят изчисленията колко е инфлацията през месеца. От януари обаче като страна член на еврозоната имаме задължение в края на текущия месец или в самото начало на следващия да обявяваме тази предварителна оценка за инфлацията. В тази връзка до 20-о число на месеца ще се регистрират над 90 на сто от всички цени, а след това до края на месеца ще се съберат и останалите, чиито цени са налични в края на месеца (например: домашен социален патронаж, лекарства за сърдечно-съдовата система и др.) или се променят често (например: пресни плодове и зеленчуци, горива и др.), поясниха от НСИ.

От НСИ посочиха, че методиката на флаш инфлацията включва данни и за индекса на потребителските цени, и за хармонизирания индекс на потребителските цени, като напомниха, че двата индекса се изчисляват от една и съща кошница от стоки и услуги и от едни и същи цени, но се различават по използваните тегла.

За малката потребителска кошница със стоте социалнополезни и жизненонеобходими стоки и услуги също се изчислява експресна оценка, посочиха от НСИ, като отбелязаха, че теглата на стоките, които представляват относителните дялове на паричните разходи на най-нискодоходните 20 процента от домакинствата, не се променят, а разликата е само, че при оценките НСИ не разполага с цялостната информация, за да получи окончателни данни.

Колко точна е „флаш инфлацията“ спрямо окончателната

От НСИ изтъкнаха, че на база на практиката в другите страни от еврозоната не може да се каже конкретно с колко процента се различава флаш инфлацията от редовно обявената, защото това зависи от промените в цените. Експертите на НСИ обаче бяха категорични, че целта както на националната статистика, така и всички страни от ЕС, е разминаването да бъде минимално.

За какво ще е полезна експресната инфлация

В нашето забързано време най-ценната стока е информацията и то навременната информация, коментираха от НСИ ползите на флаш инфлацията за държавата, бизнеса и гражданите и допълниха, че колкото по-бързи са едни данни, толкова по-ценни са те. Същевременно от НСИ посочиха, че тъй като това е предварителна оценка, е възможно да е обременена с някаква грешка и подчертаха, че целта на националната статистика е да предостави достоверни данни, а не да подведе ползвателите на тази информация.

Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ)

Според експресната предварителна оценка на НСИ през януари 2026 г. се очаква месечната инфлация да бъде 0,6 на сто, а годишната инфлация да бъде 2,3 на сто. През януари 2026 г. спрямо предходния месец се очаква увеличение на цените в групите: „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ (3,7 на сто), „Застрахователни и финансови услуги“ (1,9 на сто) и „Услуги на ресторанти и хотели“ (1,7 на сто). Намаление се очаква в групите: „Облекло и обувки“ (-4,2 на сто) и „Транспорт“ (-0,4 на сто).

Индекс на цените на малката кошница (ИЦМК)

Според експресната предварителна оценка на НСИ през януари 2026 г. се очаква месечната инфлация да бъде 0,6 на сто, а годишната инфлация да бъде 3 на сто. Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20 процента от домакинствата спрямо предходния месец се очаква да имат: хранителни продукти - увеличение с 0,9 на сто; услуги - увеличение с 0,7 на сто. Без промяна остават цените в група „Нехранителни стоки“.

Инфлацията и индексите на потребителските цени за януари 2026 г. ще бъдат публикувани на 16 февруари 2026 година, информират от НСИ.