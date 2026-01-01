Единственото законно разплащателно средство в страната ни вече е евро. В БНБ безсрочно и неограничено се обменят левове. Всеки гражданин, който има левове в наличност, има възможност да ги смени. Двойното обозначение на цените ще е до 8 август т.г. Това съобщи Председателят на Координационния център към Механизма за еврото Владимир Иванов на брифинг.

Към 31.01. над 75% от левовете са изтеглени от обращение. Процесът върви с много добри темпове.

Спипаха „филмови“ евро банкноти в Плевенско

Няма проблеми с наличието на еврови банкноти и монети.

Извършени са множество проверки, свързани основно с необосновано увеличение на цените, както и за неправилно превалутиране. НАП е извършила над 6000 проверки, като са наложени наказания за над 192 хиляди евро, уточни Иванов.

За седмица са регистрирани 12 случая на опити за плащане с фалшиви банкноти, сред които дори имало реквизитни, допълни председателят на Координационния съвет.

Хванаха над 86 000 недекларирани евро на „Капитан Андреево“

Според експертната предварителна оценка на Националния статистически институт (НСИ) през януари т.г. спрямо декември 2025 г. месечната инфлация е 0,7 на сто, а инфлацията през януари 2026 г. спрямо януари 2025 г. е 3,6 на сто. Това каза председателят на НСИ Атанас Атанасов по време на брифинг на Координационния център към Механизма за еврото, които се състоя в сградата на Министерския съвет.

Той обясни, че България като член на Европейски съюз има задължението да започне на изчислява флаш инфлация, което означава предварителна оценка на инфлацията за минали месеци, като днес за първи път НСИ обяви данни за януари тази година. Официалната инфлация ще бъде обявена на 16 февруари, каза Атанасов.

Той добави, че НСИ пилотно е изчислявал два поредни месеца флаш инфлацията и е пресмятал каква е разликата между предварителната и окончателната инфлация, като по думите му тя е пренебрежимо малка.

Колко пари са нужни за нормален живот в България – КНСБ с нови данни

През януари най-голямо увеличение се регистрира при ветеринарните слуги - с над 25 на сто. Увеличение се отчита и при цените на застрахователните и финансовите услуги, като най вече то е свързано с поскъпването на „Гражданска отговорност“, което се отразява на инфлацията.

Поскъпване има и при услугите на ресторанти и хотели с 1,6 на сто на месечна база и 9 на сто на годишна. Това най-вече се дължи на увеличените цени в ресторантите, каза председателят на НСИ.