Полицията в Плевен работи активно за осигуряване на нормалното и безопасно въвеждане на еврото в региона, като проверява всеки постъпил сигнал.

През януари в града е засечена банкнота от 50 евро със съмнение, че е фалшива. Тя е установена от служител в търговски обект. Иззета е и е изпратена за експертна проверка в Българска народна банка, съобщиха от ОД на МВР.

Три опита за разплащане с фалшиво евро са регистрирани в Плевенско

Очаква се официалното становище на банката. В случай, че банкнотата бъде определена като неистинска, тя ще бъде унищожена. Ако се окаже автентична - ще бъде върната на собственика - търговския обект.

Също през януари в село Горна Митрополия е регистриран случай на измама. Мъж от Долни Дъбник предложил на местен жител от село Горна Митрополия да му развали 100 евро, като се възползвал от доверието и незнанието му.

Потърпевшият дал 4 банкноти с номинал 20 евро за банкнота от 100 евро. По-късно, при опит за закупи цигари от бензиностанция в района, служителите установили, че парите са т.нар „филмови“ банкноти.

С просто око било видно, че тя е неистинска - от двете ѝ страни имало надписи, че е копие. В единия ѝ край по ширина е бил изписан надпис на английски език, че банкнотата е определена за филмова продукция.

Липсвали каквито и да било защитни елементи на истинските евро банкноти. Реквизитните пари не притежават белезите на автентичните банкноти - те не са отпечатани върху специална хартия, нямат релефен печат, скрити изображения, защитна нишка, нито холограмни елементи.

Униформени са извършили незабавни проверки. От дома на извършителя в Долни Дъбник са иззети още три „филмови“ банкноти с номинал 100 евро. Четирите реквизита са приобщени като веществени доказателства към образуваното досъдебно производство за измама.

Органите на реда проверяват всеки сигнал, свързан със съмнителни парични средства. Апелират се гражданите да бъдат особено внимателни при работа с евро банкноти. При съмнение за неистинска банкнота хората не бива да я приемат или разпространяват, а незабавно да уведомят полицията.