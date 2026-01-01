Спипаха фалшиви евро банкноти в Монтана, съобщиха от полицията.

На 20 януари е подаден сигнал, че мъж си е поръчал неистинските пари, които ще му бъдат доставени чрез куриерска фирма.

На 21 януари в офис на куриерска фирма за получаване на пратката се е явил 36-годишен мъж от село Долно Церовене.

Установено е, че пратката съдържа 100 броя евро банкноти с различен номинал, които са иззети.

По случая се води разследване.