В Плевенска област са регистрирани три опита за разплащане с фалшиво евро.

Като цяло, процесът по преминаване към единната европейска валута в 11-те общини протича плавно, отчитат институциите, цитирани от БНР.

На третото заседание на Областния координационен център по въвеждане на еврото в общините Кнежа, Искър и Левски не са установени проблеми или сигнали, свързани с еврото.

В община Долни Дъбник над 80% от разплащанията в брой вече се извършват с евро. От МВР са засекли три случая на опит за разплащане с фалшиво евро.

Като цяло обаче обстановката е спокойна. В Приходната агенция са постъпили сигнали, като последният е свързан с такса за курс, организиран от БЧК.

Таксата е била 96 лева, а е променена на 90 евро. По случая са предприети действия и проверките продължават.

От Комисията за защита на потребителите информират, че основната част от получаваните сигнали са свързани с повишаване на цената на уличните кафе-автомати.