Иззеха 86 260 недекларирани евро на "Капитан Андреево" при четири отделни проверки, съобщиха от Агенция "Митници".

Най-голямото количество недекларирани евро са открити на 28 януари при проверка на товарен автомобил с турска регистрация. Шофьорът - турски гражданин, декларира, че превозва стока от Германия през България за Турция.

Превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В чекмедже под леглото в шофьорската кабина, както и в джоб на якето на водача, митническите служители са установили недекларирани 40 000 евро.

20 000 недекларирани евро са открити при друга проверка на влекач с полуремарке, на път от Белгия през България за Турция. На 31 януари митническите служители извършват личен преглед на водача с турско гражданство. В джобовете на якето му са открити 20 000 евро.

По случаите се водят разследвания под надзора на прокуратурата. При други два случая са установени недекларирани 26 260 евро. На 27 януари в джобовете на яке, поставено на леглото в шофьорската кабина, водачът е укрил 15 000 евро.

Той превозвал стока от Германия през България и Турция за Йордания. На 31 януари, при личен преглед на немски гражданин, който пътувал сам с лек автомобил от Германия за Сирия в мъжка чанта за носене през рамо, са открити 11 260 евро. На нарушителите са съставени актове.