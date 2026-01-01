Близо 1 кг златни изделия, укрити от двама пътници, задържаха на "Капитан Андреево", съобщиха от Агенция "Митници".

На 27 януари на пункта пристига автобус с турска регистрация. В превозното средство, управлявано от турски шофьор, са пътували 10 пътници от Турция през България за Косово.

След анализ на риска автобусът е селектиран за щателна митническа проверка. При личен преглед на двама от пътниците - граждани на Косово, във вътрешните джобове на единия мъж са открити 622.80 грама бижутерийни изделия, пръстени, колиета, медальони, обици, гривни, а в якето на другия - 289 грама.

Според направената от вещото лице експертиза откритите накити, са от 21-каратово злато с тегло 911.80 грама на стойност 152 270.60 евро.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.