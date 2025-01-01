Митническите служители на Митнически пункт „Капитан Андреево“ задържаха златни и платинени накити на стойност 413 898 лева при проверка на лек автомобил, влизащ в България от Турция.

Случаят е от 18 декември 2025 г., когато на пункта пристига лек автомобил с чужда регистрация, в който пътували двама души. След прилагане на метода „анализ на риска“ превозното средство и пътниците били селектирани за щателна митническа проверка.

В хода на контролните действия митническите инспектори открили в джобовете на якето на пътника – 45-годишен турски гражданин с инициали С. Ч. – четири пакета с накити от бял и жълт метал. Назначената експертиза е установила, че 368,07 грама от изделията са от 14- и 18-каратово злато, а 32,70 грама – от платина. Общата им стойност възлиза на 413 898 лева.

Контрабандните накити са задържани, а по случая е образувано досъдебно производство, водено от разследващ митнически инспектор. По разпореждане на Окръжна прокуратура – Хасково турският гражданин е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 242, ал. 1, б. „д“ от Наказателния кодекс.

Спрямо него е взета мярка за неотклонение „гаранция“, както и мярка „забрана за напускане пределите на Република България“, освен с разрешение на Окръжна прокуратура – Хасково. Разследването по случая продължава.