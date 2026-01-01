Днес се навършват 104 години от рождението на великата и незабравима Стоянка Мутафова - любимата на няколко поколения българи актриса, емблема на Сатиричния театър и една от най-ярките фигури в българската култура.

„Когато излизам на сцената, получавам особена сила… Дай ми на мен да съм стихийно бедствие и ми гледай сеира… Сцената ми е живецът… Гледайте ми спектаклите, а не болестите“, припомнят нейните култови фрази от театъра.

Г-жа Стихийно бедствие стъпва на сцената едва на 13 години, а през живота си изгражда над 70-годишна театрална и филмова кариера, с участие в повече от 90 постановки.

Завършва класическа филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Държавната театрална школа към Народния театър „Иван Вазов“ и Академията за изкуства в Прага.

През 1957 г. е сред основателите на Държавния сатиричен театър „Алеко Константинов“ и е част от формирането на неговия уникален дух и стил. Първата ѝ роля на сцената на Сатирата е Мадам Мезалянсова в „Баня“ от Маяковски, реж. Стефан Сърчаджиев. Последната – Баба Йовка в „Скакалци“ от Ст. Л. Костов, реж. Богдан Петканин.

Сред емблематичните ѝ роли са участията в „Големанов“, „Ревизор“, „Женитба“, „Смъртта на Тарелкин“, „Суматоха“, „Чичовци“, „Свинските опашчици“ и много други – роли, с които завинаги остави своя почерк върху българския сценичен хумор.

Сред наградите и отличията й са: Орден „Св. св. Кирил и Методий“, I степен (1962), Почетно звание „Заслужил артист“ (1963), Почетно звание „Народен артист“ (1977), „Награда на САБ за цялостно творчество“ (1999), Орден „Стара планина“ (2002), Почетната грамота за „Принос в културата и обогатяването на световното театрално изкуство“ (2015) и мн. др.

Тя е и първата носителка на голямата награда „Георги Калоянчев“ за цялостно творчество (7 април 2013 г.). А през 2022 г. Сатиричният театър отбеляза тържествено нейната 100-годишнина с грандиозен спектакъл.

За безкрайната си енергия на сцената Стоянка Мутафова казва приживе: „На сцената понякога постигаш толкова изтънчено състояние на духа, че се докосваш до други светове. Но това са мигове, отминават. После се връщаш в реалния свят и оставаш само с копнежа пак да си там. От невъзможността да сме постоянно или поне по-често в другия, красивия свят на високото изкуство, се ражда нашата печал“, както и „Цялата ми мисъл е в театъра. Живея заради театъра“, припомнят от Сатиричния театър.

Днес Стоянка Мутафова има почетно място в Голяма зала „Щастливеца“ – ред 8, място 2. Нейната маска е сред първите в специалната експозиция във фоайето на театъра, а ликът ѝ е част от стенописа „Небесен театър“, който посреща публиката на Сатирата.