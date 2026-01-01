Евро банкноти с високо качество са открити у водач на автомобил на ГКПП-Капитан Андреево, съобщиха от ГДБОП на официалната си Фейсбук страница.

След проведено разследване от служители на сектор „Фалшификации“ при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ е установен канал за внос в страната на неистински парични знаци с високо качество.

Нова схема - да си поръчаш пари онлайн: Спипаха 100 фалшиви евро банкноти в куриерска пратка

В резултат на общите действия на служители от Главна дирекция „Гранична полиция“ и Агенция „Митници“, на ГКПП Капитан Андреево е спрян за проверка влизащ в страната лек автомобил.

Превозното средство с българска регистрация е управлявано от 52-годишен български гражданин, у когото са открити десетки банкноти с номинали от 50 и 200 евро, както и 100-доларови банкноти.

Млад мъж си плати сметката за вода с фалшиви 100 евро

Операцията на границата е проведена на 28 януари 2026 г. под надзора на Окръжната прокуратура в Хасково. По случая е образувано досъдебното производство.

В качеството на обвиняем е привлечен водачът на автомобила за пренасяне на подправени парични знаци през границата. Спрямо него е била взета мярка за неотклонение парична гаранция, както и забрана да напуска страната. Работата по случая продължава.