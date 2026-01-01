Български гражданин остана без шофьорска книжка в Румъния, предаде кореспондентът на БТА Мартина Ганчева. 39-годишният мъж управлявал електропикап "Тесла Сайбъртрък" (Tesla Cybertruck) и, идвайки от Финландия, минал транзитно през Румъния, като спрял за почивка на паркинга на ресторант в град Лугож в югозападната част на страната.

Служителите на заведението и няколко други местни жители снимали возилото, което се отличава със своя футуристичен дизайн, и публикували снимки и клипчета в социалните мрежи, пише местния сайт „Опиния Тимишоарей“ (Opinia Timisoarei).

Малко след това пристигнала полиция, която идентифицирала водача и е установила, че той няма шофьорска книжка за категорията превозни средства, към която спада автомобилът. По случая, който е от 25 януари, е образувано наказателно дело.

Според румънското законодателство "Тесла Сайбъртрък" не може да бъде законно управляван с шофьорска книжка категория B. Законът за движение по пътищата гласи, че шофьорската книжка категория B позволява управлението на превозни средства с максимално разрешена обща маса до 3 500 кг. "Тесла Сайбъртрък" има максимално разрешена маса над тази граница, която се оценява на между 3,6 и 4,1 тона в зависимост от версията.

За да бъде законно управляван автомобилът по обществените пътища в Румъния, е необходима шофьорска книжка категория C, предназначена за тежкотоварни превозни средства.