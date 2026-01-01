"Тесла" (Tesla) планира да прекрати производството на по-големите си електромобили "Модел Ес" (Model S) и "Модел Екс" (Model X), за да освободи производствен капацитет за роботи, съобщи снощи американският автомобилен производител, собственост на милиардера Илон Мъск.

Собствениците на двата модела ще продължат да получават техническа поддръжка през целия жизнен цикъл на автомобилите си, заяви Мъск по време на конферентен разговор с анализатори. Той добави, че производството на "Модел Ес" и "Модел Екс" ще бъде поетапно прекратено през следващото тримесечие.

"Модел Ес", пуснат на пазара през 2012 г., е първият автомобил на "Тесла", разработен изцяло от компанията. Моделът изигра ключова роля за утвърждаването на корпорацията като производител на електрически автомобили, способни да се конкурират с превозните средства с двигатели с вътрешно горене благодарение на големия пробег, високата скорост и отличителния дизайн.

"Модел Екс", разпознаваем с вратите тип „крило на сокол“, последва през 2015 г. И двата модела са били обновявани няколко пъти от пускането си на пазара.

По-новите модели като "Модел 3" (Model 3) и "Модел Уай" (Model Y) доминират в бизнеса на "Тесла", като са представлявали близо 97 на сто от доставките на компанията през миналата година.

"Тесла" възнамерява да използва съществуващите производствени линии на "Модел Ес" и "Модел Екс" X за производство на хуманоидните си роботи, известни като "Оптимус" (Optimus). По-рано Мъск заяви, че целта му е да започне да продава роботите до края на следващата година.

Компанията също така планира да започне производство на напълно автономни роботаксита под марката "Сайбъркаб" (Cybercab) още тази година. Мъск посочи, че в бъдеще се очаква "Тесла" да произвежда значително повече от тези превозни средства в сравнение с всички свои други модели. Той добави, че и "Сайбъртрък" (Cybertruck) се очаква да бъде разработен като напълно автономен автомобил.