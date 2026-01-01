Първият пълнометражен трейлър на The Devil Wears Prada 2 („Дяволът носи Прада“) беше пуснат и разкри още подробности за дългоочакваното продължение на режисьора Дейвид Франкъл. Комедията събира отново почти целия оригинален състав. Мерил Стрийп в ролята на Миранда Пристли и дясната ѝ ръка Найджъл, изигран от Стенли Тучи, отново се срещат с Анди, Ан Хатауей, а по-късно и с Емили (Емили Блънт).

Режисьор е Дейвид Франкел, а сценарият е на Алайн Борш.

Легендарната Миранда Пристли (Мерил Стрийп) продължава да властва в света на модата. А пътищата й отново се пресичат с тези на Анди Сакс (Ан Хатауей) е Емили (Емили Блънт). Пристли не си спомня нито една от тях, нито дори навика си да нарича всички асистенти в модното си списание „Емили“ – вероятно заради смазващия ѝ алфа-редакторски статус, а не поради деменция.

Тийзър трейлърът на филма, който излезе през ноември е най-гледаният трейлър на комедия за последните 15 години – с 181,5 млн. гледания в YouTube през първите 24 часа.

Продължението на хита от 2006 г. ще излезе в Австралия на 30 април, а във Великобритания и САЩ – на 1 май. Към актьорския състав се присъединяват Кенет Брана в ролята на новото гадже на Пристли, както и Сидни Суини, Луси Лиу, Джъстин Теру, Би Джей Новак и Полин Шаламе, както и Лейди Гага.

След като излезе през 2006 г. "Дяволът носи Прада" получи две номинации за "Оскар" и се превърна в хит.