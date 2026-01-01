България заема 18-о място в света и 10-а позиция в Европа сред 125 държави в тазгодишното издание на Innovators Business Environment Index (IBEI) 2026, изготвен от „СтаръпБлинк“ (StartupBlink) и публикуван в края на януари. Общият резултат на страната е 73,631 точки, което ѝ отрежда най-добрата позиция в Югоизточна Европа.

Сред европейските държави пред България в класацията са Великобритания (3-то място с 93,9 точки), Швейцария (4-то място с 86,901 точки), Нидерландия (7-мо място с 85,715 точки), Естония (10-то място с 78,997 точки), Швеция (12-то място с 77,012 точки), Люксембург (13-то място с 76,136 точки), Ирландия (14-то място с 75,448 точки), Кипър (15-то място с 74,630 точки) и Белгия (16-то място с 74,409 точки).

В доклада към IBEI 2026 България е определена като лидер в Европейския съюз по бизнес стимули. По този показател страната е класирана на пето място в света и на първо в ЕС, въз основа на анализа на фискалните и финансовите условия.

България е също първа на Балканския полуостров и втора в Централна и Източна Европа по обща оценка за бизнес средата, изпреварвайки съседните икономики в региона. Представянето ѝ в IBEI 2026 е по-добро и в сравнение с резултата, присъден в другия индекс на „СтаръпБлинк“ за 2025 г. – Global Startup Ecosystem Index.

Страната заема предна позиция и в категорията „Данъчно облагане“, където е класирана на второ място в ЕС. В доклада се посочва, че България има потенциал за допълнително подобрение в категорията „Регулация и управление“.

По показателите „Лихвен процент и достъп до кредит“, „Корпоративен данък“ и „Данък върху доходите на физическите лица“ България е сред най-добре представящите се 25 процента от държавите в индекса, което има съществен принос за цялостния ѝ резултат.

В заключение авторите на доклада отбелязват, че бизнес средата в България се характеризира с благоприятни данъчни условия, достъпност на кредита и наличие на стимули, които подпомагат заемането на силна регионална позиция. Подчертава се и наличието на регулаторна яснота, отвореност към чуждестранни предприемачи и активна институционална подкрепа за развитието на предприемачеството.

Според доклада „тези условия обясняват защо страната продължава с доброто си представяне в привличането на интереса на нарастваща общност от глобално ориентирани бизнеси“.

Местни партньори на „СтаръпБлинк“ от българската стартъп екосистема са „Витоша Венчър Партнърс“ (Vitosha Venture Partners) и „Ендевър България“ (Endeavor Bulgaria).

С резултат от 73,631 точки България изпреварва Финландия (19-о място с 73,393 точки), Дания (20-о място с 72,945 точки), Норвегия (21-о място с 72,388 точки), Литва (22-о място с 71,981 точки) и Германия (23-о място с 71,922 точки). Съседните Румъния и Гърция са класирани съответно на 25-о място със 70,448 точки и на 33-о място с 67,621 точки, докато Сърбия е 50-а, а Северна Македония – 51-а.

Първите десет места в глобалната класация за 2026 г. заемат САЩ (100,000 точки), Сингапур (99,145 точки), Великобритания (93,900 точки), Швейцария (86,901 точки), Обединените арабски емирства (86,222 точки), Канада (86,144 точки), Нидерландия (85,715 точки), Япония (83,644 точки), Саудитска Арабия (82,880 точки) и Естония (78,997 точки).