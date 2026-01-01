Членове на „Партията на Черните пантери“ бяха забелязани на протест срещу Службата за имиграционен и митнически контрол на САЩ (ICE) във Филаделфия след трагичната смърт на Рене Никол Гуд в Минеаполис. „Ако ние бяхме там, нито един човек нямаше да бъде докоснат“, завиха от организацията, цитирана от The Philadelphia Inquirer.

Групата, която се определя като част от „Партията на Черните пантери за самозащита“, е наследник на въоръженото движение от 60-те години, основано от Хюи П. Нютън и Боби Сийл. Членове на организацията се появиха на анти-ICE протеста на 8 януари пред кметството на Филаделфия, носейки оръжия, в отговор на насилието, провокирано от администрацията на американския президент Доналд Тръмп.

Пол Бърдсонг, който се определя като национален председател на групата, както и присъстващите членове, смятат, че ICE трябва да бъде закрита, а настоящата администрация - подведена под отговорност за действията си. След като Гуд беше убита от агента на ICE Джонатан Рос, Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс защитиха офицера, като заявиха, че той „е изпълнявал служебните си задължения“.

„Имате хора, които са част от клика, които действат в собствен интерес… и се възползват от обикновените хора в Съединените щати“, заяви Бърдсонг.

Обучавана от някои от оцелелите членове на групировката, „Партията на Черните пантери“ е известна с това, че от години организира седмични програми за безплатна храна в Северна Филаделфия. Хората от общността са свикнали да виждат членовете на групата въоръжени и в готовност, което създава усещане за сигурност за тези, на които помагат, пише blackenterprise.com.

Според по-възрастни членове на общността те са модели за подражание.

„Те винаги са били насочени основно към общността“, казва 63-годишният Джером Хил и добавя, че се радва да види как групата продължава да служи на хората.

Комрад Арч, член на партията, който също носи огнестрелно оръжие, казва, че се чувства „сякаш сме добре дошли“, докато Бърдсонг признава, че се чувства „в безопасност“.

„Няма полиция, няма наркодилъри, които да ни правят нещо тук“, споделят те.

С по-малко от 100 членове Бърдсонг започва да набира нови попълнения след убийството на Джордж Флойд през 2020 г., което предизвика масови протести, подобни на тези, които се провеждат в памет на Гуд. Според инфлуенсъри като Анита Райхан от No ICE Philly ако хората не действат сега, е въпрос на време преди същото да се случи и във Филаделфия.

„Ако не действате, ICE ще продължи да отвлича членове на нашата общност всеки един ден“, споделя тя, цитирана от 6 Action News.

Окръжният прокурор на Филаделфия Лари Краснър отправи предупреждения към агентите на ICE, а Тръмп настоя за по-голямо присъствие на агенцията в големите американски градове. „Дори не се опитвайте да приложите това във Филаделфия“, заяви Краснър.

„Чувате ли ме, агенти на ICE? Ще влезете в затвора, ако извършите престъпления в град Филаделфия“, добави той.

Координаторите определят протеста като „катализиращ момент, в който хората се обединяват“, и планират да организират демонстрации пред местния офис на ICE всеки понеделник.