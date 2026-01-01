Служител на Имиграционната и митническа служба на САЩ (ICE) е прострелял мъж в крака в американския град Минеаполис, където на 7 януари агент на ICE застреля смъртоносно жена. Това съобщи "Би Би Си".

В изявление Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (DHS) съобщи, че федерални служители първоначално са подгонили мъжа с автомобил, тъй като той е пребивавал незаконно в САЩ и е от Венецуела.

Властите в Минеаполис потвърдиха, че мъж е бил прострелян и откаран в болница с наранявания, които не застрашават живота му. Служител на ICE също е бил отведен в болница заради наранявания, посочиха от DHS.

Напрежението около прилагането на имиграционното законодателство в града ескалира след фаталната стрелба срещу 37-годишната Рене Никол Гуд.

Застреляха жена при акция на имиграционните власти в Минеаполис

Смъртта на Гуд предизвика протести в Минеаполис, които обхванаха редица други американски градове.

Последният инцидент със стрелба доведе до подновени сблъсъци между демонстранти и органите на реда, заяви началникът на полицията в Минеаполис Брайън О’Хара, като добави, че по негови служители са били хвърляни фойерверки, лед и снежни топки.

Градските власти в Минеаполис написаха в "Екс": „Разбираме, че има гняв. Призоваваме обществото да запази спокойствие“.

„Минеаполис отново настоява ICE незабавно да напусне града и щата“, допълниха те.

„Поет, съпруга, майка“: коя е жената, убита при акция на имиграционните власти в САЩ

От DHS заявиха, че мъжът е излязъл от автомобила си, като е възникнала физическа схватка между него и служител на имиграционните власти. По време на инцидента от близка жилищна сграда са излезли още двама души, които според властите са нападнали служителя.

„Опасявайки се за живота и безопасността си, тъй като е бил атакуван от трима души, служителят е произвел изстрели при самозащита“, се казва в изявлението на DHS, като се допълва, че „и двамата нападатели са задържани“.

Началникът на полицията в Минеаполис съобщи, че ФБР разследва инцидента.

В отговор на последната стрелба, извършена от ICE, кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей обвини федералните служители, че „създават хаос“ в целия щат.

През последните седмици в Минесота са били разположени около 3000 офицери.