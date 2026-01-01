Федерални агенти са застреляли още един човек в Минеаполис, заяви губернаторът на Минесота Тим Уолз и призова за незабавно прекратяване на операциите на администрацията на президента Доналд Тръмп за прилагане на имиграционното законодателство в щата, предадоха световните агенции.

„Току-що разговарях с Белия дом след поредната ужасна стрелба от страна на федерални агенти тази сутрин“, написа Уолз в социалната мрежа „Екс“. „Това е отвратително. Президентът трябва да прекрати тази операция. Да изтегли хилядите склонни към насилие и необучени служители от Минесота. Веднага“, добави той.

Официални представители на местните власти в Минеаполис потвърдиха, че разследват сигнали за мъж, който е бил застрелян в южната част на града.

BREAKING: The Minneapolis PD are now reporting that ICE has taken witnesses from the shooting today to the Whipple Federal building and ordered the local police to LEAVE the scene immediately. What the hell are they trying to cover up? pic.twitter.com/6KGrCzoNOo — Ed Krassenstein (@EdKrassen) January 24, 2026

„Молим обществеността да запази спокойствие и да избягва непосредствената околност“, се казва в публикация на градската управа на Минеаполис.

Подробностите около стрелбата към момента не са ясни, посочва Асошиейтед Прес.

Говорителката на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ Триша Маклафлин заяви, че лицето е носело огнестрелно оръжие с два пълнителя и че ситуацията „се развива“.

По информация от здравните власти простреляният е 37-годишен мъж, който е починал от раните си.

След като се разпространиха новините за стрелбата, минувачи в Минеаполис започнаха да крещят ругатни срещу федералните агенти, наричайки ги „страхливци“ и призовавайки ги да си отидат вкъщи, отбелязва АП.

БТА / АП / Angelina Katsanis

Хиляди демонстранти, протестиращи срещу репресиите срещу имигрантите, вчера изпълниха улиците на Минеаполис въпреки студеното време, призовавайки федералните правоохранителни органи да напуснат града.

Демонстрантите се събират ежедневно в града от 7 януари, когато 37-годишната майка на три деца Рене Гуд беше застреляна от служител на Имиграционната и митническата служба на САЩ.