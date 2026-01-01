Министерството на правосъдието на САЩ започна федерално разследване във връзка със смъртта на Алекс Прети, жителят на Минеаполис, който беше застрелян в събота от агенти на Агенцията за имиграционен и митнически контрол (ICE), съобщи Асошиейтед прес.

Два смъртни случая за три седмици: Натискът над Тръмп расте

"Разглеждаме всичко, което може да хвърли светлина върху този случай", заяви заместник-главният прокурор Тод Бланш.

По-рано Министерството на вътрешната сигурност заяви, че Федералното бюро за разследване (ФБР) ще поеме надзора над разследването на смъртта на Прети.

Първоначално министерството твърдеше, че случаят ще бъде поет от собственото му звено за вътрешни разследвания. Впоследствие обаче се оказа, че случаят се поема от ФБР, а звеното само ще оказва съдействие.

"Ще продължим да следим разследването, което ФБР води, и ще им предоставяме цялата необходима информация, за да го доведат до край, като гарантираме, че американският народ ще научи истината за случилото се", заяви министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноум в интервю за "Фокс нюз".

Друго звено в министерството - Митническата и гранична охрана, също провежда вътрешно разследване на стрелбата, при която двама служители на ICE откриха огън по Алекс Прети.