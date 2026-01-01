Предложението на ГЕРБ-СДС Рая Назарян да бъде сменена като председател на Народното събрание с личност, която ще бъде подкрепена от Илияна Йотова и която ще може да изпълни ролята на служебен премиер, е прехвърляне на отговорност. Причината е, че четирима от петимата, които се съгласиха се да бъдат служебен министър-председател, се свързват с ГЕРБ. Така че това е начин да се минимизира отговорността, защото който и да стане служебен премиер, ще се търси връзка с евентуално негово влияние върху изборите. Това каза политическият анализатор проф. Александър Маринов в студиото на „Денят на живо”.

Той определи идеята на ГЕРБ-СДС като екстравагантна и неосъществима, тъй като коалицията ГЕРБ-СДС няма достатъчно депутати, за да бъде прието това предложение от парламента.

По думите на Маринов от ГЕРБ се опитват да замаскират отговорността си, че заедно с ПП-ДБ промениха Конституцията и „ни докараха до това положение”. Анализаторът определи промените в Основния закон като „безумни”.

Експертът посочи, че по принцип вътрешният министър може да изиграе съществена роля при лошите практики по време на изборите. Това обаче отново ще зависи от бъдещия служебен премиер и неговото назначение за силовото ведомство.

Маринов беше категоричен, че всеки един от възможните варианти за служебен министър-председател има минуси. Президентът в крайна сметка не носи отговорност, тъй като реално няма избор, допълни той. „Това, което може да направи, е да избере по-малкото зло”, коментира още анализаторът.

Румен Радев и изборите

Според Маринов никой не може да каже още от сега какъв ще бъде резултатът на изборите за Румен Радев. Той смята, че вероятността досегашният президент да спечели пълно мнозинство е малка.

Стабилност или колебание: Какви символи носят посланията на Румен Радев

Също така анализаторът е на мнение, че само с едни избори няма да се случи генерално пренареждане на политическата сцена. Той изрази мнение, че през лятото ще има вот.

Маринов смята, че в хората в една партия трябва да бъдат качествени, да имат добро име, да могат да поемат отговорност. Задачата на Радев е много по-сложна, защото очакванията към него са големи, допълни той. Също така подчерта, че пред досегашния президент стои предизвикателство – ако преди оставката си той е ръководел еднолично, заедно с вицепрезидента, сега има нужда от голям екип от хора.

Бъдещето на БСП

Маринов смята, че ако Крум Зарков стане лидер на БСП, партията ще има по-различни позиции от настоящите, и така формацията би била партньор на Румен Радев. „Но това е почти неизпълнима задача, защото БСП е в много тежко положение заради унизителната роля, която имаше в управлението”, посочи още той. По негови думи БСП има не повече от 5% шанс да влезе в следващия парламент.

Повече гледайте във видеото.