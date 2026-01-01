Заради прекратяването на дейността на Отделението по детска хирургия в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Св.Анна“ Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в града е уведомила Спешната помощ и всички лечебни заведения за съдействие и пренасочване на нуждаещите се пациенти. Това съобщиха от пресцентъра на РЗИ в крайморския град.

От здравната инспекция обясниха, че университетската болница „Св.Марина“ разполага със специалисти и има капацитета да поеме спешни и планови детски операции. Това е потвърдено на проведените разговори с ръководството на лечебното заведение.

Болницата разполага с разнопрофилни детски отделения, където да се предостави пълно комплексно обслужване на малките пациенти.

От РЗИ призовават гражданите да запазят спокойствие и доверие в лекарите специалисти.

Вчера от МБАЛ „Св.Анна“ съобщиха, че от 1 март Отделението по детска хирургия прекратява дейността си, а причината са депозираните оставки от лекарите, работещи в специализирания сектор. Те са декларирали, че започват работа в частно лечебно заведение на територията на друга черноморска община.