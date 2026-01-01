Светлини от специфично военно учение осветиха небето над учебен полигон „Тюлбето“ в Казанлък в късните часове на деня. Необичайната гледка привлече вниманието на преминаващите в района.

Гледката не е еднаква от различните точки на града, като в близките до полигона райони ясно се виждат светлинни кълба, които се спускат от небето. На места в квартал „Изток“ пък сградите възпрепятстват видимостта и се забелязва само силна светлина, подобна на пожар.

От пресцентъра на 61-ва Стямска механизирана бригада вчера оповестиха предстоящото занятие и отбелязаха, че няма място за притеснение. То се нарича „Осветяване на местност“ и е част от подготовката на военнослужещите. Занятието се състоя на военния полигон и през април м.г. и въпреки предупреждението на военното формирование, предизвика множество предположения в социалните мрежи, включително и коментари за неидентифицирани летящи обекти.