Днес дядо Трифон Видаркински отбеляза своя 103-ти рожден ден. За този радостен момент сподели Община Велинград.

Той е роден на 3 февруари 1923 година. Жив свидетел е на Втората световна война и представител на поколение, белязало историята със своята саможертва и доблест. Носител е на множество ордени, отличия и медали – признание за неговата храброст, чувство за дълг и отдаденост към родината.

Община Велинград

По повод изключителния му житейски път кметът на община Велинград д-р Костадин Коев го поздрави лично и му връчи почетен плакет в знак на признателност и дълбоко уважение.

Община Велинград

В празничния ден столетникът беше заобиколен от свои близки, които бяха подготвили празнична торта. Торта от името на Общинския съвет – Велинград беше поднесена от общинския съветник Пепа Кръстева, с което бе засвидетелствано уважението на местната власт към дълголетието и житейския му път.

Община Велинград

Дядо Трифон е символ на устойчивост, мъжество и човешко достойнство, както и жив пример за силата на духа и историческата памет.