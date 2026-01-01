САЩ разрешиха на част от служителите на посолството им и техните семейства да напуснат Израел от съображения за сигурност, съобщи дипломатическата мисия в Екс, цитирана от Ройтерс.

В публикацията се допълва, че е възможно без предварително известие Посолството на САЩ да въведе нови ограничения в движението на американските държавни служители от състава на мисията и техните семейства, като мерките ще се отнасят за посещенията в някои райони на Израел, Стария град на Йерусалим и Западния бряг.

Напредък в ядрените преговори между Иран и САЩ в Женева, има основа за сделка

Всички граждани на САЩ са посъветвани да напуснат Израел, докато все още има пътнически полети, допълва Ройтерс.

Настоящото решение за евакуация идва на фона на ескалиращото напрежение в Близкия изток. Въпреки това се съобщава за напредък в ядрените преговори между Иран и САЩ, проведени в Женева, като няколко източника потвърдиха, че има основа за сделка. Дипломатическите усилия са насочени към ограничаване на иранската ядрена програма.