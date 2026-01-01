Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов проведе поредна среща с представители на общините, за да се запознае с напредъка на ремонтите на домовете за стари хора и изграждането на нови 250 социални услуги. Общата инвестиция за реформата в грижата за възрастните е над 400 милиона евро по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).



По проекта се ремонтират всички 81 държавно финансирани домове за стари хора, с което средата на живот за над 5600 живеещи в тях се променя тотално според съвременните изисквания за качествена грижа. Изграждащите се нови 250 социални услуги са за подкрепа на хората с увреждания – област, в която има изключителен дефицит.



Министър Гуцанов и екипът му следят постоянно напредъка, защото срокът за изпълнението на инвестицията по НПВУ е август 2026 година. „Такива средства за цялостна промяна на грижата за възрастните никога не е имало. Не можем да си позволим да има неизпълнени ангажименти”, отбеляза министър Гуцанов.



Той припомни, че екипът му в Министерството на труда и социалната политика (МТСП) е положил изключителни усилия да спаси тези средства, което ще доведе до пълна промяна в живота на хората. „Затова трябва да направим всичко възможно средствата да бъдат оползотворени”, допълни социалният министър.



Министър Гуцанов се запозна с напредъка на проектите община по община. В срещата се включиха и заместник-министър Наталия Ефремова, Цветан Спасов – ръководител на Структурата за наблюдение и докладване по НПВУ в МТСП, и експерти, ангажирани с инвестицията.



Ремонтите в 12 дома за възрастни вече приключиха. Само преди ден министър Гуцанов откри изцяло обновения дом за стари хора в село Главиница.