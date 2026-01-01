Разследване е установило 890 сметки, свързани с нацисти, в швейцарската банка „Креди сюис“ (Credit Suisse - вече част от Ю Би Ес). Това заяви американският сенатор Чък Грасли, цитиран от Ройтерс, преди днешното изслушване в правната комисия относно улесняването на Холокоста от страна на банките, предаде Ройтерс.

Тe включват неразкрити досега сметки от военно време на германското външно министерство, германска компания за производство на оръжие и германския Червен кръст, добави сенаторът. Той председателства комисията и следи разследването на „Креди сюис“ от години.

„Ю Би Ес“ (UBS), която придоби „Креди сюис“ през 2023 г., обяви миналата година, че „работи с бившия американски прокурор Нийл Барофски“, за да осветли свързаните с нацистите сметки, държани в бившия ѝ конкурент.