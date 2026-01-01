Ще бъде назначена ДНК експертиза на кости, открити при пожар в къща в тетевенското село Черни Вит, съобщиха от Окръжната прокуратура в Ловеч.

Пожарът е от 28 януари, когато малко преди 12:00 часа в пожарната служба в Тетевен е получен сигналът за горящия имот, намиращ се в отдалечен и труднодостъпен район в балканското село, без достъп до шосе.

Пожар изпепели къща в Черни Вит, издирват възрастна двойка

По информация на полицията къщата е обитавана от жена на 94 години и 78-годишен мъж.

По данни на роднини двамата са били в къщата по време на произшествието. От ДНК експертизата на намерените кости следва да стане известно дали мъжът и жената са загинали при пожара.