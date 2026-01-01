Пожар изпепели къща в труднодостъпен район край тетевенското село Черни Вит. В имота са живеели 94-годишна жена и 78-годишен мъж, които по данни на близките са се намирали вътре по време на инцидента, съобщиха от полицията.

Сигналът за пожара е подаден около 11:38 часа на 28 януари. Към мястото незабавно са насочени екипи на пожарната и полицията. Районът е труднодостъпен и без пътна връзка, което е затруднило гасенето.

Огънят е унищожил около 80 квадратни метра от жилищната сграда. Заради намесата на огнеборците са спасени още три съседни постройки.

Поради опасност от срутване на конструкцията към момента не са открити тела. Издирвателните дейности и огледите ще продължат, след като мястото бъде обезопасено.

По случая е започнато разследване. Причините за пожара се изясняват.