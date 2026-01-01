На 24 януари 2026 г. в 22:40 ч. в РУ–Чирпан е получено съобщение от 41-годишен мъж за възникнал пожар в къща в Чирпан. На място са изпратени екипи на РУ–Чирпан и на РСПБЗН, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

В една от стаите е намерено тялото на 83-годишен мъж. По първоначални данни причината за пожара е късо съединение. Стаята, обитавана от възрастния мъж, е изгоряла напълно.

В РУ–Чирпан е образувано досъдебно производство по чл. 331, ал. 1, във връзка с чл. 330, ал. 1 от Наказателния кодекс под надзора на Районна прокуратура–Стара Загора.