Огромна трагедия е станала този следобед във врачанското село Липница, съобщи BulNews.

Около 15:00 часа къща в ромската махала избухнала в пламъци. В нея живеели 6 деца, за които се грижела гледачка.

Възрастен съсед видял пушека и успял да изведе по-големите деца. За съжаление през това време покривът паднал и вътре останали близнаци, които другата седмица е трябвало да навършат 2 годинки.

На мястото на бедствието пристигнали 3 пожарни и полицаи, които започнали спасителна акция. Огнеборците успели да извадят трупа на едното дете, който обаче бил изцяло овъглен. На този етап все още не е намерено второто тяло, останало затрупано под падналия покрив.

В селото все още работят пожарникари, тъй като къщата продължава да тлее.

По първоначална информация, причината за смъртоносния случай са запалени сажди в комин, откъдето огънят се пренесъл върху покрива.

Според кмета на Липница Румен Шопов на този етап категорично е изключена версията за умишлен палеж.

По негови думи родителите на децата са от ромски произход и от няколко години работят в Германия. Това е причината те да са наели бавачка, която да се грижи за малчуганите.

Очаква се през следващите дни прокуратурата във Враца да обяви повече подробности за нещастния случай.

