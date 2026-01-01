Сирени за въздушна тревога проехтяха днес в Киев по време на визитата на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, съобщиха журналисти на АФП от мястото на събитието.

"Заплаха от балистична ракета. Останете на закрито до края на тревогата", обяви кметството, докато по улиците на столицата се чуваха сирени.

АФП отбелязва, че не при всяка въздушна тревога има удари.

Марк Рюте на изненадващо посещение в Киев часове след руска атака (ВИДЕО)

В Киев днес е на посещение и Никола Форисие, делегиран министър на Франция за външната търговия. Той пристигна малко след 05:00 ч. с влак от Полша и ще проведе серия от срещи за възстановяването на Украйна.