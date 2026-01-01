Генералният секретар на НАТО Марк Рюте е в Киев на изненадващо посещение, само в часове след като Русия извърши най-мощната си атака с дронове и ракети от началото на годината.
Украинският президент Володимир Зеленски публикува видео, на което двамата поднасят цветя пред мемориала в центъра на Киев в паметта на загиналите войници при руската инвазия.
