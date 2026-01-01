Русия обяви днес, че е превзела още едно село в Източна Украйна, предаде ТАСС.

Тази новина не е проверена по независим път. До момента няма реакция от украинска страна.

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи във всекидневната си сводка за превземането на Придорожное в югоизточната Запорожка област.

Това село се намира в североизточната част на региона, близо до административната граница с Днепропетровска област.

От Министерството на отбраната на Руската федерация коментираха в изявление, че с превземането на Придорожное "щурмовите групи от групировката войски "Изток" продължават да разширяват зоната си на контрол в Запорожка и Днепропетровска област". Под руски контрол е преминал украински отбранителен район с площ над 3 квадратни километра.

В редовната си сутрешна сводка Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи, цитиран от Укринформ, за 179 сражения вчера.

Най-сложна е била обстановката на Покровското направление в Донецка област и край Гуляйполе в съседната Запорожка област.

Русия редовно съобщава за превзети села в източни украински области, където напредва бавно, но методично. За сметка на това тя отдавна не е установявала контрол над някой по-голям украински град, като в момента се водят ожесточени сражения за Покровск, както и за Купянск, Харковска област.

Украински военен говорител заяви днес, цитиран от Укринформ, че ситуацията в Купянск и околностите му е "стабилна и положителна", но призна, че положението във Вовчанск - друг град в североизточния регион, който се намира близо до границата с Русия - е "честно казано трудно".

Ръководителят на т. нар. Донецка народна република, анексирана от Руската федерация - Денис Пушилин, междувременно коментира предполагаемото превземане на Торецкое, обявено преди два дни.

Това село се намира в Добропилски район, между Добропиля и Дружковка, в северната част на украинската Донецка област.

Превземането му ще позволи на руските въоръжени сили да напреднат на няколко тактически направления, каза Пушилин пред държавната телевизия "Русия-24". Той поясни, че следващите цели може да са както Добропиля, така и Дружковка, която се намира на пътя за Краматорск и Славянск.