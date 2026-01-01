От 9:00 до 17:00 ч. утре ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул. „Рашо Димитров“ в пернишкия квартал „Изток“ заради авария на довеждащ водопровод, съобщиха от „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) ООД - Перник.

Засегнати ще бъдат жилищният комплекс „Ладовица“, улиците „Рашо Димитров“, „Юрий Гагарин“, част от ул. „Благой Гебрев“ и прилежащите улици.

От дружеството посочват, че при забавяне на отстраняването на аварията е възможно да се промени обявеният час за възстановяване на водоподаването. Абонатите ще бъдат своевременно уведомени.

На 28 януари Перник и няколко съседни населени места останаха временно без водоподаване заради превключването на довеждащия водопровод към новоизградено трасе.