Началото на строителството на Националната детска болница се отлага за втората половина на 2026 г. Така проектът няма да стартира през март, както беше заложено в последния публично обявен график.

Отлагането става ясно от писмен отговор на министъра на здравеопазването Силви Кирилов до народния представител от ПП-ДБ Васил Пандов. Въпросът е свързан с причините за изоставането от т.нар. линеен график за реализация на проекта.

По него строителството е трябвало да започне през март 2026 г., след провеждане на обществени поръчки за проектиране и строителство. Към момента обаче такава процедура за проектиране не е обявена.

В отговора си министър Кирилов посочва, че „всички срокове в графика са индикативни и имат организационна функция“. По думите му „посочените периоди не включват евентуално забавяне при изпълнение на необходими предварителни процедури по изготвяне на анализи, доклади, проучвания – геодезически, хидроложки, топографски, транспортни и др“.

Здравният министър уточнява още, че графикът се актуализира периодично. В него се добавят нови етапи от изпълнението, прецизират се срокове и процедури, „с цел оптимално планиране на дейностите и достатъчно време за реализирането им“.

Болницата трябва да бъде изградена на терен в столичния квартал „Горна баня“, като достъпът до мястото остава отделен проблем. През октомври Агенция „Пътна инфраструктура“, Здравната инвестиционна компания за детска болница и Столичната община подписаха споразумение за сътрудничество при изграждането на довеждащата инфраструктура.

Два месеца по-късно обаче кметът на София Васил Терзиев предупреди, че намаленото финансиране за строителството на участък от Околовръстния път може да създаде затруднения за осигуряването на адекватен достъп до бъдещото лечебно заведение.