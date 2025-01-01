Направихме още една важна стъпка към изграждането на Националната детска болница – проект, който хиляди семейства чакат от години, написа столичният кмет Васил Терзиев във Фейсбук.





Той пише още, че Столичният общински съвет еодобрил доклада, който е внесъл, за отчуждаването на частни имоти в „Овча купел“. Те са ключови за довеждащата улица и инженерната инфраструктура към бъдещата болница в кв. „Горна баня“ – връзка, която ще осигури удобен достъп за деца, родители, лекари и спешни екипи, допълва той.

"Паралелно подготвям доклад за прехвърляне на общински имоти в район „Люлин“ към АПИ, тъй като те попадат в трасето на Околовръстния път. „Люлин“ остана единственият район, в който тази необходима работа не беше извършена от районния кмет, затова ще я довършим на ниво Столична община, за да не забавяме важните процедури", написа още Терзиев и допълни, че връзката ще осигури достъп на деца, родители, лекари и спешни екипи до болницата.

"Притеснени сме от съкращаването на държавното финансиране за важния участък от Околовръстния път, без който няма как да осигурим адекватен достъп до болницата. Надявам се държавата да гарантира необходимия ресурс", пише още Терзиев и припомня, че през октомври са подписали тристранно споразумение между Столична община, „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ и АПИ – ангажимент за общ план, ясен график и координация по проект, който не може да бъде отлаган повече.

"Ще продължим да настояваме всички партньори да изпълнят поетите ангажименти. Децата на България заслужават модерна, достъпна и истинска Национална детска болница – и ние ще направим необходимото тя да стане реалност", завършва той.