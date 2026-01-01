Административният съд в Пловдив отхвърли жалбата на бившия директор на териториалната дирекция на Агенция „Митници“ в града Мирослав Беляшки срещу наложеното му дисциплинарно наказание „уволнение“. Решението на магистратите е публикувано на интернет страницата на съда. Беляшки беше арестуван на 30 април миналата година при акция на Комисията за противодействие на корупцията в Пловдив и бе освободен от поста на 26 юни.

Според съда уволнението му е законно, без допуснати съществени процесуални нарушения.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд.

Окончателно: Бившият шеф на митницата в Пловдив Мирослав Беляшки остава в ареста

През октомври Апелативен съд - София измени мярката на Беляшки от домашен арест в парична гаранция от осем хиляди лева. Според прокуратурата арестът му е свързан с камион с цигари, с произход Грузия, който е влязъл в страната ни през граничен пункт „Капитан Андреево“. Бил е предназначен да стигне до Нидерландия. Държавното обвинение твърди, че Беляшки е пътувал до пункта, без да е бил надлежно командирован, с намерение да освободи камиона от проверката и да осигури конвоирането на товара до Видин през територията на страната.

Съгласно действащата организация в Агенция „Митници“ граничният контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево" е част от структурата на Териториална дирекция "Митница" в Бургас. Извършените от Мирослав Беляшки действия в район на друга териториална митническа структура, без предварителна координация и без да му е поставена такава задача е дисциплинарно нарушение. Заявената от Беляшки цел - да съдейства на представител на Турското консулство под формата на дипломатическо сътрудничество, се явява извън правомощията и задълженията му по служба, пише в решението си административният съд. Пътуването до граничния пункт при специален режим на движение (светлинен и звуков), без да е била налице неотложна нужда, отново е квалифицирано като нарушение.

В мотивите за уволнението му е посочено още, че с действията си Беляшки е уронил престижа на администрацията и е довел до загубата на обществено доверие в държавната институция, доказателство за което е бурният отзвук в електронните и печатни издания за ареста и мярката за неотклонение на Беляшки.