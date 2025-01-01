Правителството в оставка прие решение за определяне на председател на Агенцията за ядрено регулиране.

Кабинетът определи Цанко Бачийски за втори мандат, считано от 23 декември 2025 година.

През октомври Министерският съвет прие Постановление за одобряване на Тарифа за таксите, събирани от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) по Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ). Действащата към момента Тарифа е приета с Постановление № 206 от 2003 г. и е частично актуализирана през 2018 г. Въпреки тази частична актуализация, основната структура и размерите на почти всички такси остават непроменени от повече от две десетилетия.

Отново през октомври Министерският съвет прие и Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2025 г. Постановлението за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на АЯР за 2025 г. обезпечава изпълнението на функциите и компетентностите на административните звена на агенцията, чрез увеличаване на разходите по показател „Персонал“ за сметка на разходите по показател „Издръжка и други текущи разходи“.

Освен това, Министерският съвет прие и Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране. С проекта на Постановление се предложи преразпределение на щатните бройки в АЯР, с цел осигуряване на ефективен, независим и навременен регулаторен контрол и лицензиране, в контекста на засиления фокус върху развитието на ядрената енергетика в България и нарастващата натовареност на Агенцията, при стриктно спазване на международните стандарти и националната нормативна уредба.