Традиционното коледуване беше пресъздадено на централния площад „Свобода“ в Русе. В обичая се включиха самодейци от читалищата „Св. св. Кирил и Методий - 1924“ от квартал Средна кула и „Пробуда - 1901“ от село Николово.

Коледарите бяха посрещнати пред Паметника на свободата от кмета Пенчо Милков. На мястото бяха пресъздадени сцени от автентичното коледуване. Русенци и гостите на града видяха подредбата на празничната трапеза, изричането на благословии и разчупване на обредния хляб „Боговица“, наричането за здраве и берекет.

„Да ни посрещне добър стопанин, да ни отвори чемшир порти. От Бога здраве ти носим, на теб стопанино и твоите гости! Бог да дава вкъщи слава! Дар в сърцето, дар в полето! Колкот‘ здравец в гората, толкова щастие и берекет в родата! Да са живи и здрави домакините! Да са живи и здрави коледарите! Да са живи и здрави всички жители на община Русе и цяла България!“, наричаха коледарите.

„Не да търсим топлина, а да я създаваме от сърцата си и да я даряваме, защото това е смисълът на Коледа - да дадеш от себе си. Човечността да влезе между нас, това ви пожелавам. Прегърнете близкия и добротата и топлината да изпълни семействата ни, но първо трябва да изпълни душите ни. Това си пожелавам на мен. Това пожелавам на всички – човечни, обичливи, единни! Напред, нашето голямо семейство е Русе“, каза кметът Пенчо Милков

Всички участници и присъстващи имаха възможност да опитат и от традиционната коледна баница. Празникът е част от фестивала „Русе - Коледната звезда на Дунав“, организиран от Община Русе.