Правителството в оставка прие решение за назначаване на Велислава Панова на длъжността генерален консул на България в канадския град Торонто с консулски окръг, обхващащ провинциите Онтарио, Квебек, Нова Скоша, Ню Брунзуик, Манитоба, Британска Колумбия, Остров Принц Едуард, Съскачеуан, Албърта и Нюфаундленд и Лабрадор, и трите територии - Юкон, Северозападни територии и Нунавут.

"Канада е приоритетен външнополитически партньор и доверен съюзник на България. Разширяването и задълбочаването на двустранните отношения с Канада устойчиво се нарежда сред приоритетите на българската външна политика. Полагат се последователни усилия за по-нататъшно задълбочаване на взаимноизгодното сътрудничество с Канада в приоритетни за страната ни области като търговия и инвестиции, енергетика, иновации, сигурност и отбрана, климатични промени, образование, наука и технологии, култура", посочиха от МС.

"Генералното консулство на България в Торонто играе важна роля за възходящото развитие на отношенията с Канада, като работи целенасочено с отделните канадски провинции за засилване на сътрудничество, разширяване на връзките с представителите и структурите на българската общност в консулския окръг, предоставяне на професионално консулско обслужване и оказване на съдействие на български граждани", допълниха от кабинета.

Консулският окръг на ГК-Торонто обхваща многобройна българска общност, работата с която е сред основните приоритети в дейността на мисията и спомага за съхраняването и популяризирането на българската култура и традиции в Канада. Постигнатите през последните години резултати по тези направления представляват отлична основа, която мисията, следва да продължи да надгражда под ръководството на генералния консул Велислава Панова, посочват още от правителствената пресслужба.

