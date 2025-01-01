Със свое решение правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния дълг и предлага на Народното събрание да разгледа и приеме законопроекта.

Със законопроекта националната нормативна уредба се хармонизира с европейските изисквания и практики, произтичащи от членството на страната ни в еврозоната и от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Въвеждат се клаузи за колективно действие, които ще се прилагат за всички държавни ценни книжа (ДЦК), с първоначален срок до падежа над една година. Това изпълнява изискванията на Договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност и пълна синхронизация с практиката в останалите държави от еврозоната.

С цел повишаване на правната сигурност, засилване на доверието на инвеститорите и гарантиране на по-ефективно функциониране на пазара на суверенен дълг се въвежда законова рамка за определянето, контрола и статута на първичните дилъри на ДЦК.

С промените се създават условия за разширяване на кръга от участници, включително глобални инвеститори, чрез въвеждане на омнибус сметки и отпадане на хартиените поименни сертификати, издавани от поддепозитарите на ДЦК на физическите лица.

Мерките са насочени към модернизиране на пазарната инфраструктура и осигуряване на съвместимост със сетълмент и платежните системи в Европейския съюз, което ще позволи по-пълна интеграция на българския пазар на суверенен дълг в рамките на единния европейски пазар.

Очакваният резултат от направените изменения в Закона за държавния дълг е повишаване на ефективността, прозрачността и конкурентоспособността на пазара на ДЦК, намаляване на транзакционните и административните разходи, укрепване на доверието на инвеститорите и създаване на предпоставки за устойчиво развитие на българския пазар на суверенен дълг в рамките на процеса на европейска интеграция.