Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви създаването на нов клас бойни кораби за Военноморските сили, които ще носят неговото име.

„Корабите от клас „Тръмп“ ще бъдат най-големите бойни кораби в историята на нашата страна и най-големите, строени някога в света“, заяви Тръмп пред журналисти в резиденцията си Мар-а-Лаго в щата Флорида.

Американският държвен глава посочи, че е одобрил план за започване на строителството на два кораба, които ще бъдат част от т.нар. „Златен флот“ на ВМС на САЩ. По думите му те ще бъдат оборудвани с оръдия, ракети, хиперзвукови оръжия и високоефективни лазерни системи и ще бъдат изградени изцяло от стомана.

Тръмп използва термина battleship (линеен кораб) – клас тежкобронирани плавателни съдове, които ВМС на САЩ не строят от Втората световна война насам и окончателно изведоха от експлоатация в началото на XXI век. Линейните кораби бяха заменени от модерните самолетоносачи.

1/3 Moving things along after expressing his desire for new 'battleships' earlier this year President Donald J. Trump has anounced a new class...named in honour of himself. They will, according to POTUS, be 'A.I'-controlled' and aim to 'inspire fear in America's enemies all over… pic.twitter.com/bumF4iqVHz — Warships IFR (@WarshipsIFR) December 23, 2025

Очаква се срокът за построяването на първите кораби да бъде около две години и половина. На въпрос дали новият клас идва в отговор на напредъка на Китай, Тръмп отговори, че корабите са предназначени да противодействат на „всички“.

Новите бойни плавателни съдове, които ще бъдат гръбнакът на „Златния флот“, ще имат водоизместимост над 30 000 тона. Американските военни планират да разполагат с между 20 и 25 такива кораба в рамките на програма за укрепване на флота.

Плавателните съдове ще представляват надграждане на сегашните разрушители от клас „Арли Бърк“. Първият кораб от новия клас ще носи името USS Defiant и ще бъде оборудван с морска крилата ракета с ядрена бойна глава, съобщи секретарят на ВМС Джон Фелан.

В Мар-а-Лаго Тръмп беше придружен от министъра на отбраната Пийт Хегсет и държавния секретар Марко Рубио. Фелан определи USS Defiant като „най-големия, най-смъртоносния, най-универсалния и най-добре изглеждащия военен кораб във всички световни океани“.