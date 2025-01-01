Квалифицираният електронен подпис става стандарт в държавната администрация - това става възможно, след като Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за удостоверенията за електронен подпис в администрациите.

Целта е уеднаквяване на правилата, повишаване на сигурността и опростяване на процедурите за издаване и използване на удостоверения за електронен подпис в държавната администрация.

Промените предвиждат задължително използване на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) при извършване на електронни изявления от името на администрацията и при работа на служителите с информационни системи, регистри, бази данни и системи за електронен документооборот.

Опростяват се и вътрешните процедури в администрациите, свързани с издаването на КУКЕП.

Предвижда се валидирането на електронни подписи да се извършва и чрез инструмента на Европейската комисия, който проверява подписите спрямо доверителните списъци на всички държави членки и на трети държави с действащи споразумения с Европейския съюз.

Приетите измененията на Наредбата за удостоверенията за електронен подпис в администрациите ще имат за резултат: