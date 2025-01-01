Турски противопожарен самолет се е разбил в Хърватия. Пилотът е загинал. Това съобщи кореспондентът на БТА Айше Сали, позовавайки се на Министерството на земеделието и горите на Турция.
Два турски самолета излетели вчера от Чанаккале към Загреб, за да участват в гасенето на пожар. Заради лошите метеорологични условия те кацнали на летището в Риека, където пилотите им пренощували.
Днес в 17:38 ч. местно време те излетели оттам към летището в хърватската столица. Заради лошото време обаче пилотите взели решение да се върнат. Единият самолет се приземил, но към 18:25 ч. с другия била загубена връзка.
Новината за инцидента беше потвърдена и от министъра на земеделието и горите на Турция Ибрахим Юмаклъ.
„Останките на противопожарния самолет на Главната дирекция по горите бяха открити близо до Сен, Хърватия, след като радиовръзката с него беше загубена“, написа той в профила си в социалната мрежа „Екс“.
Юмаклъ поднесе съболезнования на близките и на колегите на загиналия пилот.