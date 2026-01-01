Внасят в Министерския съвет втори закон за удължителен бюджет, следобед ще бъде внесен проектът и в Народното събрание. Това съобщи служебният министър на финансите Георги Клисурски.

Той посочи, че тъй като не е ясно в каква ваканция ще излезе парламентът преди 19 март, са решили да внесат удължителния закон, за да бъде приет преди 19 март.

Клисурски уточни, че основното, което се променя в удължителния закон, е срокът му на действие да не е до 31 март, а до приемането на нов редовен бюджет за 2026 г.

По думите на министъра по този начин при различни сценарии - управленско мнозинство в парламента или нови избори, няма да се създаде несигурност.

Днес Министерският съвет ще проведе редовно заседание от 10:00 ч.