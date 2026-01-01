Коалиция ГЕРБ-СДС ще се регистрира за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г.

Документите на коалицията ще бъдат внесени в Централната избирателна комисия (ЦИК) от народните представители Росен Желязков, Делян Добрев, Румен Христов и административния секретар на ГЕРБ Цветомир Паунов.

Регистрацията ще бъде днес, от 13:00 ч.

Комисията започна вчера приема на документи за регистрация на партии и коалиции за участие в предстоящите избори за народни представители. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК е до 17:00 ч. на 4 март. Приемането на документите става всеки ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, във фоайето, вход „Ларго“.

Вчера само една коалиция подаде документи за участие.

Предизборната кампания за изборите на 19 април 2026 г. се открива на 20 март 2026 г. и приключва в 24:00 ч. на 17 април.