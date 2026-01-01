Депутатите ще обсъдят ветото на президента върху промените в Изборния кодекс, предвижда проектопрограмата за работа на Народното събрание, публикувана на интернет страницата на законодателния орган.

Мотивите на държавния глава Илияна Йотова са свързани основно с ограниченията до 20 на броя секциите за гласуване извън дипломатическите ни и консулските представителства в държави, които не са членки на Европейския съюз.

Във вторник правната комисия отхвърли ветото на президента върху промените.

Проектопрограмата включва приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за подуправител – ръководител на управление „Емисионно“, на Българската народна банка. Миналия четвъртък Андрей Гюров подаде оставка от поста, след като положи клетва пред Народното събрание като служебен премиер.

НС ще разгледа и проекти на решения за промени в състава и ръководството на постоянни комисии.

В проектопрограмата е също второто гласуване на промени в Кодекса за социално осигуряване, както и в Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Предвижда се депутатите да ратифицират Споразумението между правителството на Република България и ЮНЕСКО относно определянето на Центъра за подводна археология за институт от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО като „Институт за подводно наследство“.